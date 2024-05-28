رونالدو يحطّم رقمًا قياسيًا ويُصبح هدّاف الدوري السعودي

حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إنجازًا استثنائيًا بتحطيمه رقمًا قياسيًا هامًا في عالم كرة القدم السعودية.

https://twitter.com/i/web/status/1795215694138671485 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

ففي آخر جولة من دوري روشن السعودي، سجل رونالدو ثنائية في شباك الاتحاد، ليُصبح أفضل هدّاف في تاريخ الدوري بـ 35 هدفًا خلال موسم واحد.

وتجاوز رونالدو بهذا الإنجاز الرقم القياسي السابق للنجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، الذي كان قد سجل 34 هدفًا مع النصر في موسم 2018-2019.

ولم يكتفِ رونالدو بهذا الإنجاز، بل أصبح أول لاعب يُتوّج بلقب هداف الدوري في أربع دول مختلفة:

إسبانيا مع ريال مدريد.

إنجلترا مع مانشستر يونايتد.

إيطاليا مع يوفنتوس.

والسعودية مع النصر.

ويُعتبر هذا الإنجاز تأكيدًا جديدًا على قدرات رونالدو الاستثنائية وإصراره على التميز في كلّ محطة من مسيرته الكروية المليئة بالإنجازات.