يورو 2024: المنتخب الإسباني يقصي نظيره الألماني ويتأهل لربع النهائي

نجح المنتخب في تخطي نظيره الألماني ضمن مباراة ليضمن له مقعدا في الربع النهائي لدوري بطولة امم أوروبا 2024، وخطف ميرينو هدفا في الوقت القاتل من الشوط الإضافي الثاني، بعدما تم طر داني كارفخال بعد تدخله القوي أمام موسيالا.

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وانتهى الوقت الأصلي من المباراة على نتيجة التعادل 1-1، وسيخوض الفريقان وقتين إضافيين، وسجل فيرتز هدفه الثالث في 23 مباراة دولية مع ألمانيا، فيما أدرك الألمان في الدقيقة الـ88 بواسطة فيرتز يدرك التعادل بعد أن وصلته الكرة داخل المنطقة وسدد في المرمى.