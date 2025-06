أثار شريط عن النجم ليونيل ميسي نشره نجم تيكتوك أرجنتيني شهير يدعى ميتشيلو ، يزعم فيه بصورة مفصلة أن ميسى مجرد عميل للموساد يعمل لصالح إسرائيل، نال هذا الفيديو شهرة وانتشر على نطاق واسع، محققًا ملايين المشاهدات على الإنترنت، بما في ذلك عبارات دعم للنظرية من مستخدمي الإنترنت.

https://x.com/i/web/status/1936894401470402728