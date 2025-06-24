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أثار شريط عن النجم ليونيل ميسي نشره نجم تيكتوك أرجنتيني شهير يدعى ميتشيلو ، يزعم فيه بصورة مفصلة أن ميسى مجرد عميل للموساد يعمل لصالح إسرائيل، نال هذا الفيديو شهرة وانتشر على نطاق واسع، محققًا ملايين المشاهدات على الإنترنت، بما في ذلك عبارات دعم للنظرية من مستخدمي الإنترنت.

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يقول ميتشيلو في الفيديو، مُستعرضا قمصان ميسي - التي يُزعم أنها تحمل اختصارات مرتبطة بالموساد الإسرائيلي: "ليو ميسي شخص قبيح وبارد القلب. إنه يقوم بعمليات ضد المسلمين في جميع أنحاء العالم، باسم الموساد". كما عرض صورة لميسي مع شخص يدّعي أنه جندي إسرائيلي، وقال: "إنه صديق لنازي خائن. إنه يعمل لصالح إسرائيل".

ونقلت العديد من وسائل الإعلام العالمية ادعاءاته في الفيديو، وحاول بعضها التحقق من خلفيته، واكتشف أن ميشيلو مُقرّب على ما يبدو من زعيم فنزويلا المناهض لإسرائيل، نيكولاس مادورو، مما قد يكون سبب الهجوم المفاجئ وغير المتوقع. وبينما أدان بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ادعاءات ميشيلو ووصفوها بأنها "لا أساس لها من الصحة"، أيد آخرون الفيديو. ويظهر في الفيديو صورا لميسي خلال زيارة له إلى إسرائيل في عام 2013، وزيارة في عام 2014.