مفاجأة في يورو 2024: سويسرا أطاحت بإيطاليا بطلة أوروبا الحالية

افتتحت مباريات دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا 2024، الليلة (السبت)، بمفاجأة كبيرة، بعد إقصاء إيطاليا بطلة أوروبا في المباراة الأولى بعد خسارتها 2-0 أمام سويسرا.

وأدى ضعف الدفاع عن المناطق منذ بداية البطولة إلى إقصاء إيطاليا. في استمرار مباشر لمرحلة المجموعات، لعب "الحمر" بشكل أفضل اليوم - وحققوا فوزًا مستحقًا. وفي الدور ربع النهائي يوم السبت المقبل سيلتقي المنتخبان مع إنجلترا أو سلوفاكيا.

AP Photo/Matthias Schrader

كان الشوط الأول كله لسويسرا - ولم يفصلهم سوى حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما عن نتيجة أعلى. في جميع النواحي، بدا الفريق الأحمر أفضل على أرض الملعب من اللاعبين الذين يرتدون اللون الأزرق - والذين أظهروا في الغالب ارتباكًا. وفي الدقيقة 37، مرر فارجاس إلى برويلر الذي دخل منطقة الجزاء دون أي عائق، فتوقف الأخير بقدمه اليمنى وسدد الكرة في المرمى.

افتتح الشوط الثاني مع النتيجة 0:2 لصالح سويسرا التي حافظت على النتيجة حتى النهاية. منذ انطلاق المبارة بدأت إيطاليا في المبادرة بشكل أكبر واستحوذت على الكرة بشكل أكبر. حتى أن الكرة اصطدمت بعارضة جان سومر مرتين، لكن اللاعبين لم يتمكنوا حقًا من الدخول في مواقف تسجيل فعلية بخلاف ذلك.

وفي المباراة الثانية من المساء، سيلعب منتخب ألمانيا المضيف ومنتخب الدنمارك.