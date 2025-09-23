القرار ضد مكابي تل أبيب الذي اتخذته بلدية أمستردام

قد يعجبك أيضًا -

صادقت بلدية أمستردام اليوم (الثلاثاء) بأغلبية ساحقة على أن فريق كرة القدم "مكابي تل أبيب" غير مرغوب فيه في المدينة - وذلك بعد نحو عام من اندلاع أعمال الشغب العنيفة التي اشتعلت في نهاية مباراة الفريق ضد فريق "أياكس" الهولندي.

المجلس صوّت لصالح اقتراح زعيم حزب "دانك"، شهر خان، وهو يتعلّق بالأندية الرياضية التي تعمل في "المستوطنات غير القانونية أو في الأراضي المحتلة"، بالإضافة إلى الفرق التي "لن تُتخذ ضدها إجراءات حيال تعبيرات متطرفة وعنصرية من قبل النواة الصلبة".

فقط ثلاث أحزاب - VVD, JA21, FVD و-CDA صوتوا ضد. رسالة سيتم إرسالها هذا الأسبوع باسم مجلس المدينة إلى الهيئات الرياضية KNVB و-NOC*NSF مع طلب "عاجل" لمنع أندية من هذا النوع من المشاركة في الأحداث الرياضية في هولندا.

جاء الاقتراح نتيجة نقاش حول أحداث الشغب التي وقعت في نوفمبر\تشرين ثاني من العام الماضي، حيث تعرض مشجعون إسرائيليون لهجوم في عاصمة هولندا. السياسيون المحليون يعتبرون بشكل أساسي أن مشجعي "مكابي" هم المسؤولون، إذ أن عدداً منهم تصرف بطريقة غير لائقة، وذلك حسب تقرير في صحيفة "تليغراف". وقد اقترحت عدة أحزاب لاحقاً أنه لم يكن ينبغي السماح للنادي الإسرائيلي بالقدوم إلى أمستردام.

النادي لا يلعب ولا يتدرب في المستوطنات، لكن بحسب خان، مشجعوه معروفون بعنصريتهم وتطرفهم. وقال"النواة الصلبة تدعم الإبادة الجماعية"، وتابع، "وهذا سبب كافٍ". أعلنت رئيسة البلدية بيمكا هالسما في يونيو\حزيران الماضي أنها لن تدعو مرة أخرى مشجعي مكابي تل أبيب في المستقبل القريب.