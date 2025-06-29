مقاطعة إسرائيل في البطولة العالمية : الدولة التي أعلنت عدم خوضها المباراة أمام المنتخب الإسرائيلي

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أعلن المنتخب الوطني الأردني لكرة السلة، صباح اليوم (الأحد)، رسميا عدم مشاركته في مباراة منتخب إسرائيل، ضمن منافسات بطولة العالم للشباب تحت 19 عاما..

في ضوء ذلك، ستحقق إسرائيل فوزًا فنيًا بنتيجة 0-20، محققةً بذلك فوزها الثاني في البطولة من مباراتين. وصرح رئيس اتحاد كرة السلة، عاموس فريشمان: "بالنيابة عن اتحاد كرة السلة، أأسف لقرار المنتخب الأردني. كنت آمل أن يواصل الأردنيون اللعب ليُثبتوا للجميع أنه من الممكن تحقيق نتائج مختلفة، خاصةً في هذه الفترة".

قال فريشمان: "أؤمن بأن الرياضة جسرٌ بين الشعوب والثقافات، وليست ساحةً سياسية. آمل ألا يكون هناك شكٌّ في المستقبل بشأن إقامة هذه الألعاب".

أمس، في افتتاح كأس العالم لكرة السلة تحت 19 عامًا، هزم المنتخب الإسرائيلي المنتخب السويسري المضيف. وفور بدء المباراة، اقتحم مشجعٌ الملعب رافعًا علم فلسطين، وتوقفت المباراة.