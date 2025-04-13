مباريتي منتخب المغرب مع تونس وبنين|| غياب ستة نجوم ومشاركة ثلاثة نجوم لأول مرة

في ظل الاستعدادات التي يجريها مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي (49 عاما) للقيام بتعديلات هامة خلال المعسكر التدريبي في الرباط استعدادا للمباريتين ضد تونس وبنين خلال شهر حزيران/يونيو القادم، حيث ستغيب عن هذه المباريات أسماء بارزة بسبب التزاماتها بالمشاركة مع أنديتها العربية أو الأوروبية في بطولة كأس العالم للأندية خلال الصيف القادم في الولايات المتحدة.

والأسماء التي ستتغيب هم :نجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي (26 عاماً)، ولاعب ريال مدريد الإسباني إبراهيم دياز (25 عاماً)، وحارس الهلال السعودي ياسين بونو (33 عاماً)، وهداف العين الإماراتي سفيان رحيمي (28 عاماً)، ونجمَي الوداد جمال حركاس (28 عاماً) والحارس المهدي بنعبيد (27 عاماً).

في المقابل، نشرت "العربي الجديد" معطيات جديدة تتعلق باستدعاء المدرب وليد الركراكي أسماء جديدة لأول مرة، وهم نجم نادي لانس الفرنسي، نائل العيناوي (23 عاماً)، والذي سيشارك في المباريتين مع تونس وبنين، وقدم موافقته النهائية للركراكي على تمثيل بلده الأصلي المغرب، وتطرق التقرير الى إلى لاعب نادي ليل الفرنسي أيوب بوعدي (17 عاماً)، الذي من الممكن أنه اقتنع بتمثيل المغرب في المباريات.

وألمح المصدر للعربي الجديد لإمكانية استدعاء الركراكي لحارس نادي ستراسبورغ الفرنسي، علاء بلعروش (23 عاماً)، والذي سيشارك مكان ياسين بونو (31 عاماً).