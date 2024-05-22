هل يعود مدرب يوفنتوس السابق "أليغري" إلى التدريب مع جدة؟

أفادت شبكة “الكاس” القطرية، الثلاثاء أن إدارة اتحاد جدة السعودي تعتزم عقد اجتماع مع الإيطالي ماسيميليانو آليغري مدرب يوفنتوس السابق.

وكان قد أعلن يوفي عن رحيل المدير الفني بعد الفوز ببطولة كأس إيطاليا الأسبوع المنصرم.

وارتبط اسم الإيطالي سريعا بالإشراف على الاتحاد السعودي خلفا للأرجنتيني مارسيلو غاياردو الذي لم يقدم ما يشفع له بالبقاء في موسم كارثي للنمور.

وسيعقد دومينغوس سواريز الرئيس التنفيذي للاتحاد اجتماعا مع ممثل آليغري يوم الجمعة القادم للتفاوض حول إمكانية إقناعه بالقدوم إلى دوري روشن.

ونوهت الشبكة إلى أن المدير الفني الإيطالي يرحب بخوض تجربة تدريبية في دوري روشن السعودي.