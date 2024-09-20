كأس العالم لكرة الصالات 2024: المغرب يكتسح بنما بسداسية ويحجز مقعده في ثمن النهائي

فاز المنتخب المغربي لكره القدم داخل الصالاتى نظيره البنمي بستة أهداف مقابل ثلاثة لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم المقامة في أوزبكستان، ليضمن بذلك مقعده في ثمن النهائي. ورفع رصيده إلى ست نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى على طاجيكستان بنتيجة 4-2، في صدارة المجموعة الخامسة بالتساوي مع البرتغال.

ويواجه منتخب المغرب نظيره البرتغالي، الأحد المقبل، لحساب الجولة الثالثة الأخيرة لتحديد متصدر المجموعة الخامسة.

وبادر المنتخب المغربي للتسجيل في الدقيقة الثانية عن طريق القائد سفيان المسرار، قبل أن يعزز سفيان الشعراوي النتيجة بهدف ثان في الدقيقة الخامسة، وسجل المنتخب البنمي هدف تقليص الفارق في الدقيقة 15 عن طريق أبدييل أورتيز، لكن سرعان ما عاد الشعراوي لتسجيل الهدف الثالث للأسود في الدقيقة 16.

وفي الشوط الثاني، عزز المنتخب المغربي النتيجة بهدف رابع عن طريق إدريس رايس الفيني، في الدقيقة 21، لكن منتخب بنما سرعان ما حاول التدارك وسجل هدفين في الدقيقتين 26 و32. ونجح المنتخب المغربي في توسيع الفارق من جديد عن طريق رايس الفيني في الدقيقة 35، وسفيان الشعراوي في الدقيقة 38.