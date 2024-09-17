بطلة التنس التونسية العالمية أنس جابر تعلن إنهاء موسمها الحالي مبكرا

أعلنت النجمة التونسية أنس جابر (30 عاما)، وصيفة بطلة البطولات الأربع الكبرى ثلاث مرات، بأنها اضطرت إلى إنهاء موسمها هذا العام جراء الإصابة في الكتف.

وتراجعت جابر الى المركز 22 في التصنيف العالمي هذا العام، بسبب مشاكل في اللياقة البدنية، ما اضطرها الى الانسحاب من بطولات سينسناتي وواشنطن وأميركا المفتوحة بسبب مشكلة في الكتف بعد غيابها عن أولمبياد باريس بسبب مخاوف تتعلق بركبتها.

وذكرت جابر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي :"كان هذا العام صعبا للغاية بالنسبة لي، وكرياضيين فإننا نعلم أن التعافي هو جزء من الرحلة". وأضافت "بسبب إصابتي المستمر في الكتف، اتخذت أنا وفريقي الطبي قرار صعبا بالابتعاد عن التنس في بقية الموسم". وذكرت جابر بأن ستخصص "وقتها للمشاريع الخيرية خلال فترة تعافيها وستعود مطلع العام المقبل".