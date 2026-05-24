كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اهتمام متزايد من اتحادات وأندية عربية وأوروبية بالتعاقد مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا، بعد انتهاء تجربته مع نادي مانشستر سيتي، في وقت يواصل فيه دراسة خياراته المستقبلية بعيداً عن الاستعجال في العودة إلى التدريب.

وذكرت صحيفة سبورت أن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم يضع غوارديولا ضمن قائمة الأسماء المرشحة لقيادة المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة، ضمن مشروع يهدف إلى تطوير مستوى المنتخب وتعزيز حضوره القاري والدولي.

كما أشارت التقارير إلى اهتمام من جانب الاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي يراقب موقف المدرب الإسباني تمهيداً لإمكانية تقديم عرض مالي كبير حال قرر العودة إلى العمل الفني، في ظل الطموحات المتزايدة لتطوير كرة القدم السعودية على مستوى المنتخبات والمشاريع الرياضية الكبرى.

وفي السياق ذاته، يبرز منتخب المغرب كأحد الأطراف المهتمة أيضاً بالتعاقد مع المدرب الإسباني، إلى جانب اهتمام أوروبي من عدة أندية ومنتخبات تتابع تطورات موقفه.

وعلى مستوى الأندية، يرتبط اسم غوارديولا باهتمام من ناديي إيه سي ميلان ويوفنتوس، اللذين يسعيان لإطلاق مشاريع رياضية جديدة بقيادة مدرب صاحب خبرات كبيرة في المنافسات الأوروبية.

ورغم كثرة العروض المحتملة، تؤكد التقارير أن المدرب الإسباني يفضل الحصول على فترة راحة تمتد لبعض الوقت بعد سنوات طويلة من العمل المتواصل، قبل اتخاذ قرار بشأن وجهته المقبلة.