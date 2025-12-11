كأس العالم 2026: هل ستحرم أمريكا ايران من نجمها مهدي طارمي ؟

الاتحاد الإيراني يضع خططًا بديلة تحسبًا لغياب نجم الفريق عن البطولة في الولايات المتحدة

يستمع لاعبو خط الوسط الإيرانيون رقم 21 أحمد نور اللهي، ولاعب خط الوسط الإيراني رقم 7 علي رضا جهانبخش، والمهاجم الإيراني رقم 9 مهدي طارمي إلى النشيد الوطني قبل مباراة كرة القدم ضمن المجموعة الثانية من كأس العالم قطر 2022 بين إنجلترا وإيران على ملعب خليفة الدولي في الدوحة في 21 نوفمبر 2022.
مع اقتراب كأس العالم 2026، قد يواجه المنتخب الإيراني عقبة سياسية قد تحرم الفريق من أحد أبرز لاعبيه، مهدي طارمي. اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، والذي سبق له اللعب مع بورتو وإنتر ميلان قبل انضمامه إلى أوليمبياكوس، قد يُمنع من دخول الولايات المتحدة بموجب مرسوم رئاسي أمريكي صادر عام 2025 يقيّد دخول مواطني 19 دولة، من بينها إيران.

وتزيد تعقيدًا وضعية طارمي التي تشمل خدمته العسكرية في البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، ما قد يزيد من صعوبة حصوله على التأشيرة.

الاتحاد الإيراني يستعد لسيناريوهات بديلة

على الرغم من تأكيد الفيفا أن مشاركة إيران في البطولة ستكون ممكنة "دون أي عوائق إدارية"، إلا أن الاتحاد الإيراني لكرة القدم يستعد لاحتمالية غياب طارمي.

وقال رئيس الاتحاد، مهدي تاج: "يجب علينا التفكير في خيارات مختلفة لكأس العالم"، مشيرًا إلى ضرورة وضع خطة بديلة في حال رفضت السلطات الأمريكية دخول اللاعب إلى أراضيها.

ويظل طارمي أحد أعمدة المنتخب الإيراني وأبرز رموزه في كرة القدم على المستوى الدولي، مما يجعل احتمالية غيابه قضية حساسة للمنتخب والجماهير على حد سواء.

