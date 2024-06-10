تقرير: الاتحاد السعودي يبحث عن مدرب جديد خلال تجهيز تسوية تاريخية لإقالة مدربه غاياردو

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم أن نادي ا لاتحاد السعودي سيعلن عن إقالة مدربه الأرجنتيني مارسيلو غاياردو من تدريب الفريق خلال الأيام القليلة القادمة، وذكرت الصحيفة أن إقالة المدرب ستكلف النادي السعودي مبلغا باهضا حوالي 30 مليون دولار، لأن عقده سينتهي في 30 حزيران/يونيو 2025، وفي حال إتمام التسوية فإنها ستكون تسوية تاريخية في تاريخ كرة القدم,

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وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مبلغ الـ30 مليون دولار ستتوزع على غاياردو وفريق عمله الذي يبلغ عددهم 7 أشخاص، حيث لم يتنازل الأرجنتيني عن أي شيء في عقده.

ويسعى الاتحاد الى إنهاء علاقته مع غاياردو في أسرع وقت، من أجل البحث عن مدرب آخر حتى يبدأ التجهيز للموسم الجديد،ولفتت الصحيفة إلى أن نادي الاتحاد يستهدف التعاقد مع مدرب آخر، على رأسهم الإيطالي ماكسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس السابق.

وتولى غاياردو تدريب الاتحاد في تشرين أول/نوفمبر الماضي، لكن نتائج الفريق لم تكن في صالحه، حيث يحتل المركز الخامس في الدوري برصيد 50 نقطة، كما أنه ودّع كأس الملك ودوري أبطال آسيا بدون تحقيق أية نتائج.

وقاد غاياردو 30 مباراة للنادي حتى الآن، حيث انتصر 14 مرة، بينما خسر في 13 مباراة وتعادل في 3 مباريات. كما كانت علاقته متوترة مع نجم الفريق كريم بنزيمة.