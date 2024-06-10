تقرير: الاتحاد السعودي يبحث عن مدرب جديد خلال تجهيز تسوية تاريخية لإقالة مدربه غاياردو

إقالة المدرب الأرجنتيني ستكلف النادي السعودي مبلغا ضخما بلغ 30 مليون دولار وفقا لما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية

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المدرب مارسيلو غاياردو من ريفر بليت يتحدث إلى الجماهير في نهاية مباراة كرة قدم بالدوري المحلي ضد روزاريو سنترال في بوينس آيرس، الأرجنتين، الأحد 16 أكتوبر 2022.
المدرب مارسيلو غاياردو من ريفر بليت يتحدث إلى الجماهير في نهاية مباراة كرة قدم بالدوري المحلي ضد روزاريو سنترال في بوينس آيرس، الأرجنتين، الأحد 16 أكتوبر 2022.AP Photo/Gustavo Garello

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم أن نادي ا لاتحاد السعودي سيعلن عن إقالة مدربه الأرجنتيني مارسيلو غاياردو من تدريب الفريق خلال الأيام القليلة القادمة، وذكرت الصحيفة أن إقالة المدرب ستكلف النادي السعودي مبلغا باهضا حوالي 30 مليون دولار، لأن عقده سينتهي في 30 حزيران/يونيو 2025، وفي حال إتمام التسوية فإنها ستكون تسوية تاريخية في تاريخ كرة القدم,

AP Photo/Manu Fernandez, File
كريم بنزيمة لاعب الاتحاد يقف على أرض الملعب تحت المطر قبل مباراة الجولة الأولى لكأس العالم للأندية لكرة القدم بين الاتحاد وأوكلاند سيتي في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، المملكة العربية السعودية، الثلاثاء 12 ديسمبر 2023.AP Photo/Manu Fernandez, File

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مبلغ الـ30 مليون دولار ستتوزع على غاياردو وفريق عمله الذي يبلغ عددهم 7 أشخاص، حيث لم يتنازل الأرجنتيني عن أي شيء في عقده.

ويسعى الاتحاد الى إنهاء علاقته مع غاياردو في أسرع وقت، من أجل البحث عن مدرب آخر حتى يبدأ التجهيز للموسم الجديد،ولفتت الصحيفة إلى أن نادي الاتحاد يستهدف التعاقد مع مدرب آخر، على رأسهم الإيطالي ماكسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس السابق.

وتولى غاياردو تدريب الاتحاد في تشرين أول/نوفمبر الماضي، لكن نتائج الفريق لم تكن في صالحه، حيث يحتل المركز الخامس في الدوري برصيد 50 نقطة، كما أنه ودّع كأس الملك ودوري أبطال آسيا بدون تحقيق أية نتائج.

وقاد غاياردو 30 مباراة للنادي حتى الآن، حيث انتصر 14 مرة، بينما خسر في 13 مباراة وتعادل في 3 مباريات. كما كانت علاقته متوترة مع نجم الفريق كريم بنزيمة.

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