مقال في التلغراف يهاجم جاري لينيكر ومحمد صلاح بسبب الصراع بين إسرائيل وحماس

نشرت الصحيفة البريطانية "ذا تلغراف" يوم الثلاثاء مقالة لاذعة تستهدف المعلق الرياضي غاري لينيكر ونجم ليفربول محمد صلاح. ويتهم المقال الشخصيتين بالنفاق بعد أن نشرا رسائل انتقادية ضد إسرائيل عقب مقتل لاعب كرة القدم الفلسطيني سليمان العبيد في غزة.

يهاجم كاتب المقال، أوليفر براون، لما وصفه بالصمت تجاه مقتل لاعب كرة القدم الإسرائيلي ليئور أزولين خلال هجوم7 أكتوبر في مهرجان نوفا. وكان أزولين، الذي لعب في أعلى المستويات في إسرائيل مع هبوعيل تل أبيب وبيتار القدس، قُتل على يد عناصر حماس بينما كان يحتفل بعيد ميلاده الثالث والأربعين في مهرجان الموسيقى.

كتب براون: "جريمة قتل ليئور أزولين في مهرجان نوفا مرت دون أن يلاحظها أحد تماماً من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قبل 22 شهراً، رغم أن إسرائيل عضو في المنظمة". ويشير إلى أن أزولين شارك في المسابقات الأوروبية عام 2007 مع هبوعيل في كأس الاتحاد الأوروبي، ولكن طوال 674 يوماً، لم يتطرق لا رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفيرين ولا غاري لينكر إلى ظروف وفاته".

فيما يتعلق بمحمد صلاح، يشير براون إلى أن المهاجم المصري كان قد نشر أول رسالة له بعد 11 يوماً من هجوم7 أكتوبر دون أن يذكر إسرائيل ولو مرة واحدة، حيث ركز فقط على الرد الإسرائيلي ودعا إلى فتح ممر إنساني إلى غزة.

يذكر المقال أنه "وفقًا للمصادر الرسمية الإسرائيلية، لم يتم تأكيد وقوع أي ضحايا في الحادث الذي يُقال إن العُبَيد قد قُتل فيه". ويختتم براون بأن هذا "الموقف الشخصي" يُعرض كـ"لائحة اتهام" بشأن معاناة الفلسطينيين.