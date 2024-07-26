بعد هجمات استهدفت القطارات: انطلاق حفل افتتاح الألعاب الأولمبية باريس 2024

رغم التحديات التي واجهتها السلطات الفرنسية، انطلق حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، مساء اليوم الجمعة، بحضور العديد من الشخصيات السياسية والرياضية، ووسط إجراءات أمنية مشددة، بمقطع فيديو للكوميدي جمال دبوز ولاعب كرة القدم السابق زين الدين زيدان في استاد دو فرانس، قبل العرض غير المسبوق على نهر السين بمشاركة 6800 رياضي أمام معالم تاريخية في العاصمة الفرن

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وللمرّة الأولى في التاريخ، يُقام حفل الافتتاح خارج الملعب الرئيس، يشاهده 320 ألف متفرّج من مدرجات بُنيت خصيصاً للحفل على ضفاف النهر، ونحو 200 ألف من على شرفات المباني المجاورة.

وحمل أسطول من الزوارق آلاف الرياضيين والفنانين على طول نهر السين في عرض يستمر نحو أربع ساعات بدأ حوالي الساعة 7.30 مساء بالتوقيت المحلي (17.30 بتوقيت غرينتش). وسيؤدي الراقصون عروضهم على أسطح المباني فيما وصفه المنظمون بأنه "عرض متكامل".

وتم نشر نحو 45 ألف شرطي وآلاف الجنود في عملية أمنية ضخمة في باريس، استعدادا لحفل الافتتاح. وفرضت الشرطة منطقة أمنية على طول النهر، وأقامت حواجز معدنية لعزل الأحياء المجاورة مع طلب الحصول على تصريح مروري ورموز الاستجابة السريعة لدخول منطقة الحفل.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد ألغت المؤتمر الصحافي، الذي كان مقرراً صباح اليوم الجمعة، ولم يذكر المنظمون سبباً للإلغاء، لكن من الواضح أن برنامج هذه التظاهرة الرياضية الكبرى لا يمر وفقاً لما خطط له.

وبعد ساعات من الهجوم التخريبي على شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة، والذي تسبب في فوضى في السفر في جميع أنحاء فرنسا، تجمعت الجماهير على طول ضفاف نهر السين لحضور عرض يستمر نحو أربع ساعات.

واستهدف مخربون شبكة القطارات فائقة السرعة في فرنسا بسلسلة من الممارسات المنسقة التي تسببت في أعطال كبيرة ببعض خطوط السكك الحديدية الأكثر ازدحاماً في البلاد.