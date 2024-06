تقرير: النجم الفرنسي كيليان مبابي ينضم الى ريال مدريد

أصبح الأمر رسميًا تقريبًا: انضم كيليان مبابي، نجم المنتخب الفرنسي وباريس سان جيرمان، إلى بطل أوروبا الجديد، ريال مدريد. وبحسب تقرير للصحفي الرياضي فابريزيو رومانو(صحافي ايطالي متخصص بانتقالات كرة القدم)، فقد تم توقيع الاتفاق بين الطرفين وسيتم تقديم مبابي (25 عامًا) كلاعب ريال مدريد الأسبوع المقبل.

