تقرير: النجم الفرنسي كيليان مبابي ينضم الى ريال مدريد

أصبح الأمر رسميًا تقريبًا: انضم كيليان مبابي، نجم المنتخب الفرنسي وباريس سان جيرمان، إلى بطل أوروبا الجديد، ريال مدريد. وبحسب تقرير للصحفي الرياضي فابريزيو رومانو(صحافي ايطالي متخصص بانتقالات كرة القدم)، فقد تم توقيع الاتفاق بين الطرفين وسيتم تقديم مبابي (25 عامًا) كلاعب ريال مدريد الأسبوع المقبل.

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ظهر نجم مبابي على الساحة بزي مونادو في منتصف العقد الماضي، وفي عام 2018 انتقل إلى باريس سان جيرمان. خلال فترة وجوده في النادي، فاز مبابي بستة بطولات فرنسية، لكن علاقته كانت متوترة مع رئيس النادي ناصر الخليفي والنجوم الذين لعبوا إلى جانبه، بمن فيهم ليونيل ميسي ونيمار.

قاد مبابي فرنسا للفوز بكأس العالم 2018 في روسيا وساهم بتأهل المنتخب لنهائيات كأس العالم في قطر حيث خسرت فرنسا بركلات الترجيح أمام الأرجنتين.

ينضم الآن مبابي إلى الفريق الذي فاز الليلة الماضية بكأس أبطال أوروبا الـ15 في تاريخه وسينضم ليجد مكانه بين نجوم النادي الملكي.