المنتخب الإيراني لكرة القدم يحصل على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم

أكد مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن لاعبي المنتخب الإيراني المشاركين في كأس العالم 2026 حصلوا على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة وذلك في ظل هدنة هشة بين البلدين. وأضاف المسؤول أن سفير إيران لدى المكسيك، أبو الفضل باسانديده، صرّح في وقت متأخر من مساء الخميس بأن الفريق لم يتسلم تأشيرات دخوله إلى الولايات المتحدة بعد، إلا أنها مُنحت خلال الليل.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني مباراته الأولى في المجموعة السابعة، في 15 يونيو الجاري، أمام نيوزيلندا في لوس أنجلوس، التي تستضيف أيضاً مباراته أمام بلجيكا، قبل أن يلتقي مصر في سياتل.