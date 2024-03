العاهل الأردني يوشح المغربي الحسين عموتة ومنتخب النشامى بميدالية اليوبيل الفضي

وشح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس الاثنين، المنتخب الأردني( النشامى" وطاقمه التقني بقيادة الاطار المغربي الحسين عموتة بميدالية اليوبيل الفضي. تقديرا لجهودهم المميزة في الحصول على المركز الثاني في بطولة كأس أمم آسيا لعام 2023، التي استضافتها قطر.

