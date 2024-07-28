هل سينسحب لاعب الجودو الجزائري إدريس مسعود من المنافسة أمام اللاعب الإسرائيلي بوتبول؟

خلال الأيام الأخيرة توجد حيرة في الجزائري، حول ما سيقوم به لاعب الجودو في البعثة إدريس مسعود، والذي وقع حظه في القرعة مع لاعب الجودو الإسرائيلي طوهار بوتبول، الاثنين القادم في إطار المنافسات في الألعاب الأولمبية في باريس.

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ويشار الى أنه خلال الألعاب الأولمبية السابقة، وقع اللاعب الإسرائيلي بوتبول بقرعة مع لاعب جود جزائري اسمه فتحي نورين، وقرر الأخير الانسحاب من المباراه, وكنتيجة لذلك تمت معاقبته واستبعاده عشرة سنوات من المشاركة بالمنافسات الدولية، الأمر الذي دفعه الى الاعتزال، في حين اعتبر في الجزائر بطلا نظرا لرفضة مواجهة لاعب إسرائيلي، ويشار الى أنها لم تكن المرة الأولى التي ينسحب فيها نورين من منافسة أمام لاعب إسرائيلي.

وعلى صعيد متصل، أكد رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية جبريل الرجوب (71 عاما) السبت أنه لن يطلب من الرياضيين الفلسطينيين المشاركين حاليا في الألعاب الأولمبية في باريس الانسحاب إن وقع حظهم بالقرعة مع لاعبين إسرائيليين، أطلب من الرياضيين الالتزام بالشرعبة الأولمبية ". لافتا بنفس الوقت أنه لن يعاقب من يختار الانسحاب تاركا الكره في ملعب رياضييه.