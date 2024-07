هل سينسحب لاعب الجودو الجزائري إدريس مسعود من المنافسة أمام اللاعب الإسرائيلي بوتبول؟

خلال الأيام الأخيرة توجد حيرة في الجزائري، حول ما سيقوم به لاعب الجودو في البعثة إدريس مسعود، والذي وقع حظه في القرعة مع لاعب الجودو الإسرائيلي طوهار بوتبول، الاثنين القادم في إطار المنافسات في الألعاب الأولمبية في باريس.

