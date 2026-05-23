شارك النجم الفرنسي كريم بنزيما مقطع فيديو من داخل الحرم في مكة المكرمة، خلال أدائه مناسك الحج لهذا العام، في مشهد حظي بتفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وظهر مهاجم نادي الهلال في الفيديو وسط أجواء روحانية داخل المسجد الحرام، حيث وثّق جانباً من رحلته خلال موسم الحج، الذي يشهد مشاركة ملايين المسلمين من مختلف أنحاء العالم.

وفي لفتة لاقت اهتماماً كبيراً بين المتابعين، أعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نشر مقطع الفيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل، ما ساهم في توسيع نطاق التفاعل مع المقطع على المستوى العالمي.

وتداول مستخدمون على منصات التواصل الفيديو بشكل واسع، مشيدين بالعلاقة التي تجمع النجمين، إضافة إلى الاهتمام الكبير الذي حظيت به مشاركة بنزيما للأجواء من داخل المسجد الحرام.

ويواصل بنزيما حضوره اللافت في السعودية منذ انضمامه إلى الاتحاد، سواء داخل الملعب أو خارجه، في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها النجم الفرنسي في العالمين العربي والإسلامي.