أولمبياد باريس2024: منتخب إسبانيا لكرة القدم يفوز بالميدالية الذهبية وفرنسا بالفضية والمغرب بالبرونزية

فاز المنتخب الإسباني الأولمبي على نظيره الفرنسي بـ 3/5 ، حيث سجلت في الدقيقة 119 من الشوط الإضافي الثاني الهدف الخامس موجهة ضربة قاضية لفرنسا في النهائي

الشوط الإضافي الأول عن طريق اللاعب سيرخيو كاميلو بعد أن رفع الكرة بالحارس الفرنسي،على ملعب "حديقة الأمراء" في المباراة النهائية لمسابقة كرة القدم للرجال ضمن منافسات ألعاب باريس الأولمبية.

