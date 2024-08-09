أولمبياد باريس2024: منتخب إسبانيا لكرة القدم يفوز بالميدالية الذهبية وفرنسا بالفضية والمغرب بالبرونزية

فاز المنتخب الإسباني الأولمبي على نظيره الفرنسي بـ 3/5 ، حيث سجلت في الدقيقة 119 من الشوط الإضافي الثاني الهدف الخامس موجهة ضربة قاضية لفرنسا في النهائي

الشوط الإضافي الأول عن طريق اللاعب سيرخيو كاميلو بعد أن رفع الكرة بالحارس الفرنسي،على ملعب "حديقة الأمراء" في المباراة النهائية لمسابقة كرة القدم للرجال ضمن منافسات ألعاب باريس الأولمبية.

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وكان المنتخب الفرنسي قد خطف هدف التعادل 3-3 في الوقت بدل الضائع أمام إسبانيا، ليحكم على النهائي المثير بوقتين إضافيين.

وبعد اكتساح المنتخب المغربيالأولمبي لنظيره المصري بسداسية نظيفة، أمس الخميس، بمدينة نانت الفرنسية، في مباراة الترتيب بأولمبياد باريس 2024، والتتويج بالميدالية البرونزية للمرة الأولى في التاريخ، قال مدرب المنتخب المغربي الأولمبي لكرة القدم طارق السكتيوي، “الحمد لله على هذه الميدالية التاريخية المهمة جدا بالنسبة لنا”.

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وأرجع السكتيوي، في تصريحات صحفية، هذا التتوريج التاريخي إلى العمل الجماعي الكبير الذي تم القيام من قبل جميع المتدخلين، قائلا: “لقد اشتغلنا كثيرا من أجل تحقيق هذا الحلم والتتويج، سعيد جدا بالفوز بالميدالية البرونزية، هذا الجيل يستحق أن يُحقق إنجازا من هذا الحجم”.