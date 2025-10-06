بعد التهديدات : مجموعة الدراجات الدولية ستزيل اسم "إسرائيل"

دراما في عالم ركوب الدراجات: فريق الدراجات "إسرائيل بريميير تيك" أعلن اليوم (الاثنين) أنه سيزيل اسم "إسرائيل" من اسمه وذلك في أعقاب موجة احتجاجات عنيفة مؤيدة للفلسطينيين حدثت في السباقات الأخيرة في أنحاء أوروبا. في الوقت نفسه، أعلن المالك سيلفان آدامس أنه ينهي تدخله النشط في إدارة الفريق.

في بيان أصدرته المجموعة، أُفيد أن هذه خطوة صعبة لكنها ضرورية، وتهدف إلى "ضمان سلامة راكبي المجموعة وأفراد الطاقم". وبحسبهم، فقد ازدادت في الأسابيع الأخيرة حالات التحرش والتهديد ضد الراكبين خلال المسابقات، إلى درجة تهديد الحياة.

جاء في البيان"على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها قادة الفريق للدفاع عن راكبيه والتأكيد على حقهم في المنافسة بأمان، تبيّن أنه في الظروف الحالية لا يمكن ضمان ذلك بعد الآن".وأضاف "بعد مشاورات وترددات عديدة، تقرر أنه لا مفر من إجراء تغيير باسم وهوية الفريق من أجل الحفاظ على سلامة الدراجين وضمان استمرار وجود الفريق".

في الإدارة شددوا على أن الفريق سيبقى دوليًا، وأن الدراجين الإسرائيليين سيبقون جزءًا منه وسيحصلون على كامل الدعم والفرص للتطور في الساحة العالمية.

آدامز، الذي أسّس الفريق قبل نحو عقد وكان مرتبطًا به كـ"سفير لإسرائيل في العالم"، صرّح بأنه لا يستطيع الاستمرار في المشاركة النشطة في فريق لم يعد يحمل اسم الدولة.

"كإسرائيلي وكصهيوني أجد صعوبة في التعايش مع هذه الضرورة، لكن هذه خطوة تهدف إلى الحفاظ على أمن الدراجين"، قال. "آمل أن تتغير الظروف وأن تعود المجموعة في المستقبل لتحمل بفخر اسم 'إسرائيل'."

الفريق، الذي تأسس في عام 2014 تحت اسم Cycling Academy، كان الأول الذي وضع دراجين إسرائيليين على أعلى المنصات الدولية، بما في ذلك طواف فرنسا، وأصبح رمزًا للنجاح الرياضي الإسرائيلي خارج البلاد.

الآن، مع رحيل آدامس والتغيير المتوقع في العلامة التجارية، تواجه واحدًا من الفصول الأكثر أهمية في تاريخها - وربما أيضًا الأكثر حساسية.