ثلاثة تحذيرات لم يتم التعامل معها: الاعتداءات على مشجعي مكابي تل أبيب في امستردام ||التطورات خطوة بخطوة

كشف وزير الشتات ومكافحة معاداة السامية الإسرائيلي، عميحاي شيكلي، صباح اليوم (الجمعة)، تفاصيل الأحداث التي شهدتها أمستردام منذ لحظة تلقي التنبيهات حول نية تنفيذ هجمات عنيفة ضد المشجعين الإسرائيليين في المدينة، وحتى خروج الأحداث عن السيطرة.

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وأوضح الوزير في الإعلان أنه مساء أمس بالفعل أرسل مسؤولو الأمن الإسرائيليون سلسلة من التحذيرات إلى نظرائهم في هولندا، قبل مباراة كرة القدم بين فريق مكابي تل أبيب وفريق أياكس المحلي، التي أقيمت الليلة الماضية. . وحذروا في التحذيرات من النية بالقيام بهجمات عنيفة ضد المشجعين الإسرائيليين الذين يزورون العاصمة الهولندية.

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وجاء في البيان أيضًا أنه تم استلام ثلاثة تحذيرات مختلفة أمس بعد الساعة 19:00 بقليل في مركز التحكم لمكافحة معاداة السامية التابع لوزارة الشتات:

• تحذير جدي بشأن مظاهرة عنيفة يقودها ناشط مؤيد للفلسطينيين يعرف باسم "آبا" "Appa".

• تحذير خاص بشأن إستهداف أحد المشجعين وهو شرطي في حرس الحدود.

• تحذير من الوصول إلى فندق ليوناردو الذي يقيم فيه الإسرائيليون.

"تم إرسال التحذيرات إلى الشاباك وديوان رئيس الحكومة في تل أبيب، الذين قاموا بإرسال التحذير إلى قوات الأمن الهولندية المحلية المسؤولة عن أمن المشجعين. وفي الساعة 21:00 مساء، أصدرت وزارة الشتات بيانا وتلقينا بلاغاً بأن الشرطي المهدد قد تم اطلاعه كما هو متوقع، كما تم إبلاغنا أن الشرطة المحلية تلقت التفاصيل وتعرفها، ونحن مستعدون لذلك، للأسف فشلت القوات المحلية في مهمة حماية مواطني إسرائيل مشجعي كرة القدم."

"في الساعة 2:30 فجرا (بتوقيت إسرائيل) – خرجت الأحداث عن السيطرة. واعتبارا من الساعة 03:30 فجرا، نقلت الوزارة معلومات إضافية من الشبكات التي تساعد قوات الأمن في بلورة صورة محدثة للوضع ".

ولخص تسلسل الأحداث حتى الآن "الوضع الحالي 08:15، خمسة إصابات طفيفة وعدد آخر انقطع الاتصال به. سنواصل العمل".