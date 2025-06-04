فريق برشلونة معرض للطرد من أهم بطولة في أوروبا

أفاد تقرير مثير في صحيفة "التايمز" البريطانية أن فريق برشلونة الاسباني معرض للطرد من دوري ابطال أوروبا العام المقبل ، بعد انتهاك الفريق قواعد اللعب المالي النظيف للعام الثاني على التوالي.

ووفقًا للتقرير، تُظهر ملخصات موسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) أن برشلونة انتهك قواعد اللعب المالي النظيف هذا العام، تمامًا كما حدث العام الماضي - لأسباب منها تسجيل داني أولمو وباو فيكتور في النصف الثاني من الموسم. في الموسم الماضي، تلقى النادي عقوبة مخففة نسبيًا بلغت نصف مليون يورو كغرامات، لكن المحكمة قضت آنذاك بأن أي انتهاك آخر للقواعد سيؤدي إلى عقوبة أكبر بكثير.

ووفقًا للتقارير، تتمثل العقوبات المفترضة ، هي تحديد عدد اللاعبين الذين يمكن لبرشلونة تسجيلهم في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، أي أقل من 25 لاعبًا. خيار آخر هو خصم نقاط من بداية دور المجموعات، بحيث يبدأ الفريق برصيد سلبي. أقصى عقوبة ممكنة هي الاستبعاد من دوري أبطال أوروبا، ومنح مكان برشلونة لفريق إسباني آخر.

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من المتوقع أن ينشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) البيانات والعقوبات في الأسابيع المقبلة، مع إدراج تشيلسي وأستون فيلا من الدوري الإنجليزي الممتاز أيضًا ضمن قائمة الفرق التي انتهكت القواعد الاقتصادية، ولكن هذه المخالفة الأولى بالنسبة لهم، لذا من المرجح أن يُغرّموا - كما حدث مع برشلونة الموسم الماضي.