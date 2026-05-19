أفادت وسائل الإعلام البريطانية مساء اليوم (الثلاثاء) أن حارس المرمى الإسرائيلي دانيال بيريتز وفريقه ساوثهامبتون لن يشاركوا في مباراة الملحق المؤهل للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. وقررت اللجنة التأديبية المستقلة التابعة للدوري الإنجليزي استبعاد النادي فوراً من نهائي ملحق الصعود، الذي يُعدّ "أغلى مباراة في العالم"، كما عوقب النادي بخصم أربع نقاط من رصيده للموسم المقبل.

ميدلزبره، التي خسرت أمام ساوثهامبتون في نصف النهائي بعد التمديد، هي التي ستبدله وستواجه هال سيتي في ملعب ويمبلي في 23 مايو، في مباراة تمنح الفائزة عائدات تزيد عن 300 مليون دولار في الموسم الأول في الدوري الممتاز.

فُرضت هذه العقوبة التاريخية عقب حادثة خطيرة وقعت قبل نحو 48 ساعة من مباراة الذهاب في نصف النهائي على ملعب روكليف هول التدريبي التابع لنادي ميدلسبره. وقد تم ضبط أحد أعضاء الجهاز الفني لنادي ساوثهامبتون، الذي كان يعمل تحت إشراف المدرب توندا إيكرت، متلبساً بالجرم المشهود، وعبر كاميرات المراقبة، وهو يختبئ خلف شجرة ويصور جلسة تدريبية تكتيكية مغلقة للفريق المنافس.

إدارة الدوري الإنجليزي اتهمت النادي بخرق البند 127 الذي يحظر مراقبة تدريبات الخصم في غضون 72 ساعة قبل المباراة، وكذلك بخرق البند 3.4 الذي يُلزم التصرف بـ"نية حسنة".

ساوثهامبتون لم تنكر الاتهامات بشكل فوري وطلبت مهلة من أجل إجراء تحقيق داخلي، لكن اللجنة اختارت فرض عقوبة رياضية فورية وعدم تأجيل الحسم.

القرار يترك آلاف المشجعين، بينهم العديد من الإسرائيليين الذين خططوا لمرافقة دانيئل بيرتس في ذروة مسيرته، في حالة من عدم اليقين التام بشأن صلاحية التذاكر التي بحوزتهم. وفقًا لبيانات منصة مقارنة أسعار التذاكر "سيت-بيك" (SeatPick)، وصل الطلب على المباراة إلى مستويات قياسية حيث بيعت التذاكر في السوق الثانوية بسعر متوسط قدره 700 دولار، وارتفعت باقات الضيافة الفاخرة إلى أكثر من 2,900 دولار.

يعود السبب في قسوة العقوبة غير المسبوقة إلى تغيير صريح في القواعد أُدخل عام 2019، عقب فضيحة تجسس مماثلة في كرة القدم الإنجليزية. في ذلك الموسم، اعترف مارسيلو بيلسا، مدرب ليدز يونايتد، بإرسال جاسوس لمراقبة تدريبات ديربي كاونتي.

ثم غُرِّم ليدز بمبلغ 200 ألف جنيه إسترليني فقط، لعدم وجود أساس قانوني في اللوائح يسمح بفرض عقوبة رياضية على هذه المخالفة. في أعقاب تلك الفضيحة، أُضيف البند 127 إلى القانون لمنع أي ميزة تكتيكية غير عادلة.