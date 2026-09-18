الفرصة الأخيرة لمشاهدة ميسي: من المتوقع أن تقفز أسعار التذاكر لمباراة الوداع. للمشجعين الذين يرغبون في مشاهدة ليونيل ميسي للمرة الأخيرة بقميص منتخب الأرجنتين، التاريخ الذي ينبغي تحديده هو 6 أكتوبر 2026. الأرجنتين ستخوض ثلاث مباريات ودية، لكن من المتوقع أن يلعب ميسي فقط في المباراة ضد بنين، والتي ستقام في ملعب المونومنتال في بوينس آيرس.

وفقًا لفحص شركة SeatPick، تُعرض تذاكر مباراة الوداع حاليًا بأسعار تبدأ من 358 يورو، ومن المتوقع أن ترتفع. حتى الآن يُعرض عدد محدود من التذاكر للبيع.

أرخص بطاقة تم فحصها تُعرض في منطقة الوقوف السفلى خلف المرمى، بينما العرض الأغلى يصل إلى ما يقارب 1000 يورو في المدرج الأوسط على طول الملعب. قال جلعاد زيلبرمان، شريك مؤسس ومدير عام SeatPick: "من يسافر إلى الأرجنتين لرؤية ميسي عليه أن ينتبه إلى أنه سيلعب فقط ضد بنين، في السادس من أكتوبر". وذكر أن تذاكر ليلة الوداع تبدأ من 358 يورو، لكنها من المتوقع أن ترتفع.

سعر تذكرة الدخول لمباراة بنين أعلى بحوالي 136% من تلك لمباراة بوليفيا وبحوالي 30% من تلك لمواجهة بوركينا فاسو. بالنسبة لمحبي ميسي، فإن المباراتين الأولى لا تشكلان بديلاً، إذ أنه من غير المتوقع أن يشارك فيهما.

ستُفتتح السلسلة في 30 سبتمبر أمام بوليفيا. أسعار التذاكر التي تم فحصها لهذه المباراة تتراوح بين 152 يورو خلف المرمى في منطقة آرتيمي و869 يورو في مدرج غاسباريني على طول الملعب.

في 3 أكتوبر ستلتقي الأرجنتين مع بوركينا فاسو. من بين ثمانية عروض تم فحصها، السعر الأدنى هو 276 يورو في منطقة الوقوف السفلية خلف المرمى، والأعلى يصل إلى 971 يورو في المدرج الأوسط على طول الملعب.

بالنسبة لمشجعي ميسي، ستكون نقطة التركيز في الرحلة هي المباراة ضد بنين في السادس من أكتوبر - الفرصة الأخيرة لرؤيته يلعب بقميص منتخب الأرجنتين.