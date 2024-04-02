من الكرة إلى الغناء .. اللاعب الجزائري "يوسف بلايلي" يثير الجدل

مرة أخرى، أثار لاعب فريق مولودية الجزائر، يوسف بلايلي، الجدل بين الجزائريين بقراره دخول الاستوديو لتسجيل أغنية رياضية.

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وتداول العديد من الجزائريين على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية فيديو للاعب الدولي بلايلي وهو يؤدي أغنية حماسية لفريق كرة القدم الذي يلعب له مولودية الجزائر.

وفي كلمات الأغنية التي سجلها اللاعب البالغ من العمر 32 عاما، قال: "أوه يا رجال.. الله معنا.. البطولة.. البطولة".

كما ظهر بلايلي داخل الاستوديو رفقة مغني الفريق الشهير جليل باليرمو، الذي قد يكون وراء إقحامه مجال الغناء.