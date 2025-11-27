على متن طائرة رايان إير… مقاتلة MMA الشهيرة تشعل فوضى وتنتهي مكبّلة - فيديو

اعتُقلت مقاتلة الفنون القتالية المختلطة الإيرلندية شينيد كافانا (39 عامًا) هذا الأسبوع، بعد أن اعتدت على شرطيين صعدوا لطائرة تابعة لشركة "رايان إير" كانت تستعد للإقلاع من غران كناريا باتجاه دبلن، وذلك وفق ما نُشر صباح اليوم (الخميس). وأسفر الحادث عن إصابة شرطيين، أحدهما نُقل إلى المستشفى واضطر لأخذ إجازة مرضية لاحقًا.

ووفق تفاصيل الواقعة، كان الطاقم يستعد للإقلاع حوالي الساعة 19:30 عندما بدأت كافانا ومسافِرة أخرى بإثارة الفوضى داخل الطائرة، ما دفع الطاقم إلى استدعاء الشرطة بعدما فقد السيطرة على الموقف.

وعند صعود عناصر الشرطة للطائرة، رفضت كافانا الامتثال للتعليمات، وتطور النقاش بسرعة إلى اشتباك. وبحسب شهود عيان، قامت المقاتلة بـ“ضرب الشرطيين مرارًا”، بينما واجه عناصر الأمن صعوبة في السيطرة عليها داخل الممر الضيق للطائرة.

وتظهر مقاطع فيديو نُشرت في وسائل إعلام محلية كافانا وهي تصرخ بالإنجليزية وتقاوم عناصر الشرطة بقوة أثناء محاولة تقييدها.

وتم اعتقالها في نهاية المطاف واحتُجزت في مركز توقيف بمطار غران كناريا، قبل مثولها أمام المحكمة في إسبانيا يوم الثلاثاء. وقد أُفرج عنها بكفالة، بينما لا تزال خاضعة للتحقيق بتهم الاعتداء على شرطي ومقاومة الاعتقال. ولم تكشف السلطات ما إذا كانت الراكبة الثانية ستواجه اتهامات أو قيود سفر.