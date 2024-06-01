النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو "ينهار باكيا" بعد خسارته لقب كأس ملك السعودية مع النصر

انهار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر وذرف الدموع بعد خسارة فريقه أمام غريمه الهلال في نهائي كأس ملك السعودية لكرة القدم.

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وأخفق رونالدو مرّة جديدة في إحراز أول ألقابه المحلية منذ انضمامه الى نادي النصر مطلع عام 2023، بعد خسارته أمام الهلال بركلات الترجيح 4-5 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي لمباراتهما بالتعادل 1-1 يوم الجمعة على أرضية ملعب الجوهرة المشعة.

وأظهرت لقطات الكاميرات رونالدو وهو ينهار وسط أرضية الملعب ويذرف الدموع بعد أن تصدى الحارس المغربي ياسين بونو لركلة حاسمة من مشاري النمر ليمنح اللقب للهلال ويحرم البرتغالي من التتويج بلقبه المحلي الأول.

توج فريق الهلال بلقب كأس ملك السعودية للمرة الثانية تواليا، والحادية عشرة في تاريخه، بتغلبه على غريمه النصر بركلات الترجيح 5-4، الجمعة، على ملعب “الجوهرة المشعة” بجدة، في نهائي المسابقة.