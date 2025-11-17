غوارديولا يدعم مباراة كتالونيا وفلسطين و"يستنكر الصمت الدولي تجاه غزة"

يستضيف استاد أوليمبيك لوييس كومبانيس يوم الثلاثاء مباراة ودية بين منتخب كتالونيا ومنتخب فلسطين، ضمن مبادرة ACT X PALESTINE، وقد بيعت حتى الآن حوالي 25 ألف تذكرة.

أشاد بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي السابق ولاعب برشلونة السابق، بأهمية المباراة قائلاً إنها "رمزية، لكن تساعد الفلسطينيين على الشعور بأن هناك من يتضامن معهم". وانتقد الصمت الدولي تجاه ما يحدث في غزة، مشيراً إلى أن "العالم ترك فلسطين وحيدة ولم يفعل شيئاً".

وأضاف غوارديولا أن مثل هذه الفعاليات يمكن أن ترفع الوعي وتحرك الضمائر، مؤكداً أن "الرمزية مهمة، لكن الأهم أن يكون هناك تأثير ملموس".

كما تحدث عن مسيرته التدريبية، مشيراً إلى أنه أتم 1000 مباراة مع مانشستر سيتي، واستعرض أبرز اللحظات في مسيرته مع برشلونة والسيتي، معتبراً أن الانتصارات الكبرى هي التي تترك الأثر الأكبر.