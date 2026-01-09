جنون التذاكر في مونديال 2026: البرتغال وهايتي في الصدارة

أقل من نصف عام على صافرة البداية لمونديال 2026، تكشف معطيات جديدة من منصة التذاكر SeatPick لشهر ديسمبر 2025 أنه خلافًا للتوقعات المبكرة، فإن منتخبات مثل البرتغال، كولومبيا وهايتي تتفوق على قوى كرة القدم التقليدية في الصراع على التذاكر.

وفقًا للتحليل، البرتغال هي الدولة الرائدة من حيث الاهتمام العالمي، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الطلب الهائل على مباراتها الرئيسية ضد كولومبيا في ميامي (ابتداءً من 1,200 دولار للتذكرة). كولومبيا نفسها تظهر اهتمامًا أعلى من المتوقع، مما يشير إلى إمكانية ظهور جمهور جديد وكبير سيملأ المدرجات.

لكن المفاجأة الأكبر هي هايتي. يحتل فريق الكاريبي المرتبة الرابعة في قائمة الاهتمام العالمي. في المقابل، تسجل القوى الأوروبية التقليدية مثل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا أرقام اهتمام أقل من المتوقع في هذه المرحلة.

المضيفات: المكسيك في حالة جنون، الولايات المتحدة وكندا ببرود

بين الدول الثلاث المضيفة تُسجَّل فروقات درامية. المكسيك تتصدر بفارق كبير عن جاراتها، ومعطى ذلك ينعكس أيضاً في أسعار التذاكر: مباراة الافتتاح للمنتخب المكسيكي أمام جنوب أفريقيا في استاد الأزتيكا هي حالياً الأغلى في دور المجموعات، مع تذاكر تبدأ من 1,900 دولار.

في المقابل، يُعتبر مستوى الاهتمام في الولايات المتحدة منخفضًا نسبيًا مقارنة بحجم الحدث، كونها الدولة المضيفة الرئيسية، بينما تُظهر كندا أقل طلب بين الدول المضيفة. يبدأ سعر تذكرة مباراة الافتتاح للولايات المتحدة في لوس أنجلوس من 960 دولارًا، بينما يبدأ سعر تذكرة مباراة الافتتاح الكندية في فانكوفر من 800 دولار.

لماذا بالذات دور المجموعات؟

ظاهرة أخرى مثيرة للاهتمام هي تفضيل المشجعين شراء تذاكر لمرحلة المجموعات على حساب مراحل الإقصاء المباشر. الأسباب لذلك متنوعة: اليقين التام حول هوية المنتخبات، التواريخ والأماكن، مما يتيح التخطيط المسبق، إلى جانب أسعار أكثر مناسبة.

ومع ذلك، ليست كل المباريات باهظة الثمن. يشير التقرير إلى وجود فرص في مباريات "صغيرة" أكثر، والتي شهدت انخفاضاً حاداً في الأسعار منذ السحب. فعلى سبيل المثال، تُباع تذكرة لمباراة بين الرأس الأخضر والسعودية في هيوستن ابتداءً من 130 دولاراً فقط (انخفاض بنسبة 65%)، وتباع مباريات مثل جنوب أفريقيا ضد الفائز في الملحق الأوروبي ابتداءً من 160 دولاراً.

للمقارنة، استضاف مونديال 2022 في قطر حوالي 3.4 مليون مشجع، وكانت الدول التي تصدرت شراء التذاكر هي السعودية، الهند، الولايات المتحدة، بريطانيا والمكسيك. يبدو أنه في عام 2026، مركز القوة الجماهيري ينتقل نحو أمريكا الجنوبية والدول المفاجئة، بينما الجمهور الأوروبي الكلاسيكي لا يزال ينتظر على الهامش.

الدول الرائدة حسب ترتيب الأهمية

البرتغال

كولومبيا

البرازيل

هايتي

المغرب

اسكتلندا

المكسيك

الأرجنتين

الإكوادور

إنجلترا

الألعاب الأغلى ثمناً:

المكسيك ضد جنوب أفريقيا (مباراة الافتتاح) في ملعب الأزتيكا: ابتداءً من 1,900$

مباراة افتتاح كندا في فانكوفر: ابتداءً من 800 دولار

مباراة الافتتاح للولايات المتحدة في لوس أنجلوس: ابتداءً من 960 دولارًا

الأرجنتين ضد الجزائر في كانساس: ابتداءً من 550 دولار

إنجلترا ضد كرواتيا في أرلينغتون: ابتداءً من 600 دولار

أوزبكستان ضد كولومبيا في مكسيكو سيتي: ابتداءً من 750$

المكسيك ضد كوريا الجنوبية غوادالاخارا: ابتداءً من 1,300$

اسكتلندا ضد البرازيل في ميامي: ابتداءً من 1,000 دولار

كولومبيا ضد البرتغال في ميامي: ابتداءً من 1,200$

الألعاب الرخيصة:

جنوب أفريقيا ضد الفائزة من الملحق الأوروبي (على الأرجح الدنمارك) في أتلانتا: ابتداءً من 160 دولار بانخفاض 50% منذ السحب

الأردن ضد الجزائر في سان فرانسيسكو: ابتداءً من 170 دولار، انخفاض بنسبة 50%

كوراساو ضد ساحل العاج في فيلادلفيا: ابتداءً من 160 دولار، انخفاض بنسبة 50%

الرأس الأخضر ضد السعودية في هيوستن: ابتداءً من 130 دولارًا، انخفاض بنسبة 65%.

الجزائر ضد النمسا في كانساس: ابتداءً من 160$ بانخفاض قدره 45%

مراحل النهائي:

ربع النهائي: ابتداءً من 800$

نصف النهائي: ابتداءً من 1,300 دولار

النهائي: ابتداءً من 5,000 دولار