يورو 2024: النمسا تُطيح بهولندا وتتصدر المجموعة

حقق منتخب النمسا فوزًا مثيرًا على هولندا بنتيجة 3-2 في الجولة الثالثة من دور المجموعات ليورو 2024، ليتصدر المجموعة ويطيح بالمنتخب الهولندي العريق.

افتتح النمساويون التسجيل مبكرًا من خلال هدف عكسي سجله دونييل مالين في مرمى هولندا في الدقيقة السادسة، فيما تمكن المنتخب الهولندي من العودة في الشوط الثاني، حيث سجل كودي جاكبو هدفًا التعادل في الدقيقة 47.

لم يستسلم النمساويون، واستعادوا التقدم من خلال هدف رومانو شميد في الدقيقة 59، ولكن سرعان ما عادل ممفيس ديباي النتيجة لهولندا مرة أخرى في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة 80، حسم مارسيل سابيتسر الفوز للنمسا بتسجيله هدفًا قاتلًا.

وبهذا الفوز، تأهل منتخب النمسا عن جدارة كمتصدر للمجموعة، بينما خرجت هولندا من دور المجموعات بشكل مفاجئ.