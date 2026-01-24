الدوري السعودي يستهدف 50 نجمًا أوروبيًا… هل ينضم صلاح ورفاقه؟

تستعد أندية الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن) لخوض سوق انتقالات صيفي نشط، مع سعيها للتعاقد مع عدد من أبرز اللاعبين في الدوريات الأوروبية، حسب تقرير نشرته شبكة TALK SPORT.

ويتصدر المصري محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي مع ليفربول، قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام إلى الأندية السعودية، رغم تمسك ليفربول ببقاء اللاعب حتى صيف 2027. كما تهدف أندية سعودية أخرى مثل الاتحاد والقادسية والهلال للتفاوض مع البرتغالي برونو فرنانديز، والبرازيلي كاسيميرو، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والبرازيلي فينيسيوس جونيور.

وأوضحت المصادر أن الاهتمام بالصفقات يركز على اللاعبين أصحاب الخبرة والقدرة على تعزيز صفوف الأندية السعودية، مع مراعاة العقود والشروط المالية لكل لاعب، إضافة إلى التوافق مع خطط الأندية واستراتيجياتها الرياضية.

ويأتي هذا النشاط في إطار تعزيز الدوري السعودي لمستوى المنافسة وجذب النجوم العالميين، وسط توقعات بصيف انتقالات حافل بالصفقات المدوية.