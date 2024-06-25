يورو 2024: إسبانيا وإيطاليا إلى ثمن النهائي

حصدت إسبانيا بتشكيلة رديفة العلامة الكاملة في دور المجموعات بتحقيقها الفوز الثالث تواليا عندما تغلبت على ألبانيا 1-0، أمس الإثنين، في دوسلدورف في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية ضمن كأس أوروبا لكرة القدم في ألمانيا. فيما عادت إيطاليا حاملة اللقب من بعيد وانتزعت بطاقتها إلى الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس أوروبا لكرة القدم بتعادلها المثير أمام كرواتيا، ثالثة مونديال قطر، 1-1 الإثنين على ملعب "ريد بول أرينا" في لايبزيغ في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

وتلتقي إسبانيا في ثمن النهائي الأحد المقبل مع ثالث المجموعة الأولى أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة. وبعد أن ضمن منتخب بلاده التأهل وصدارة المجموعة، قام مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي بإجراء 10 تبديلات على تشكيلته الأساسية ولم يبق إلا على مدافع النصر السعودي أيمريك لابورت.

وضمنت ايطاليا وصافة المجموعة برصيد أربع نقاط خلف إسبانيا صاحبة العلامة الكاملة بفوزها على ألبانيا 1-0.

وضربت إيطاليا موعدا مع سويسرا في الدور المقبل، فيما رفعت كرواتيا رصيدها إلى نقطتين في المركز الثالث وباتت على مشارف الإقصاء. وكانت كرواتيا في طريقها لثمن النهائي ووضع إيطاليا على لائحة الانتظار عندما تقدمت بهدف قائدها المخضرم لوكا مودريتش (55)، لكن حاملة اللقب خطفت هدف الفوز في الدقيقة الثامنة الأخيرة من الوقت بدل الضائع عبر البديل مهاجم لاتسيو ماتيا زكانيي.