طواف إسبانيا للدراحات: فريق "إسرائيل-بريمير تيك" يحذف اسم إسرائيل من قمصانه عقب احتجاجات مؤيدة لفلسطين

قد يعجبك أيضًا -

تحت ضغط الاحتجاجات غير المسبوقة المؤيدة للفلسطينيين في طواف إسبانيا للدراجات، أعلن فريق "إسرائيل-بريمير تيك"، اليوم السبت، عن تعديل قمصانه لما تبقى من السباق وحذف اسم اسرائيل من قمصان الفريق لضمان سلامة دراجيه وبقية المجموعة.

وأوضح الفريق في بيان صدر قبل انطلاق المرحلة الرابعة عشرة اليوم السبت: "حرصًا على السلامة، ونظرًا لخطورة بعض المظاهرات خلال طواف إسبانيا، زوّدنا دراجينا بقمصان تحمل شعار الفريق فقط".

ويبقى الاسم الرسمي دون تغيير، ولكن هذا الإجراء طُبّق بالفعل على مواد أخرى، مثل مركبات الفريق وملابسه غير الرسمية. يأتي هذا القرار بعد أن أعرب عدد من الدراجين عن مخاوفهم بشأن سلامتهم، لا سيما خلال الحوادث التي وقعت، أمس الجمعة، عند سفح جبل أنجليرو.

ورغم دعوات الانسحاب من السباق، أكد فريق "إسرائيل-بريمير تيك"، الذي يضم دراجًا إسرائيليًا واحدًا فقط، التزامه بإكمال السباق، مع تحديد موعد نهائي في مدريد في 14 سبتمبر/أيلول. ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بهذا القرار، شاكرًا رئيس الفريق سيلفان آدامز على شجاعته في مواجهة "الكراهية والترهيب".