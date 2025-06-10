بيب غوارديولا يهاجم إسرائيل: "ما يحدث في غزة يؤلمني"

هاجم بيب غوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي لكرة القدم، إسرائيل صباح اليوم (الثلاثاء) بشأن الحرب مع حماس: "ما يحدث في غزة يؤلمني جسديًا". وأكد المدرب أن "الأمر ليس مسألة أيديولوجية، بل هو ببساطة حب الحياة. إن رؤية أطفال في الرابعة من عمرهم يُقتلون بالقنابل أو يموتون في مستشفى متوقف عن العمل أمرٌ يهمنا جميعًا".

وأضاف غوارديولا: "قد نظن أن الأمر لا يعنينا. لكن يجب أن نكون حذرين، فقد يكون دور أطفالنا . آسف، لكن منذ أن بدأ هذا الكابوس، أشعر بالخوف كل صباح عندما أرى أطفالي. ربما تبدو هذه الصورة بعيدة كل البعد عن مكان عيشنا، ويمكننا أن نتساءل: ماذا عسانا أن نفعل؟"

قد يعجبك أيضًا -

تأتي هذه التعليقات في ظل تنامي الجهود الشعبية لكسر الحصار المفروض على غزة، بما في ذلك "أسطول الحرية" للناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ، والذي أوقفه في نهاية المطاف مقاتلون من وحدة شايطيت 13 في المياه الدولية. ضمّ الأسطول مواطنين فرنسيين وسويديين، بالإضافة إلى دبلوماسية. كما أفادت قناة العربي التلفزيونية أن قافلة مساعدات تونسية انطلقت يوم الأحد في محاولة للوصول إلى القطاع من الجنوب، إلى جانب سفن أخرى.