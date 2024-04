تهديدات من داعش تستهدف مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

عشية انطلاق مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ظهرت تهديدات جدية من تنظيم داعش تستهدف أماكن إقامة الأحداث الرياضية الكبرى في أوروبا. منظمة SITE، المختصة برصد أنشطة الجماعات الإرهابية، أكدت أن التنظيم نشر فيديو يهدد بتنفيذ هجمات على مباريات تجمع بين فرق ريال مدريد ومانشستر سيتي في ملعب سانتياغو برنابيو، وآرسنال ضد بايرن ميونخ في ملعب الإمارات، بالإضافة إلى مباريات أخرى مقررة لليلة التالية.

