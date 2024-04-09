تهديدات من داعش تستهدف مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

عشية انطلاق مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ظهرت تهديدات جدية من تنظيم داعش تستهدف أماكن إقامة الأحداث الرياضية الكبرى في أوروبا. منظمة SITE، المختصة برصد أنشطة الجماعات الإرهابية، أكدت أن التنظيم نشر فيديو يهدد بتنفيذ هجمات على مباريات تجمع بين فرق ريال مدريد ومانشستر سيتي في ملعب سانتياغو برنابيو، وآرسنال ضد بايرن ميونخ في ملعب الإمارات، بالإضافة إلى مباريات أخرى مقررة لليلة التالية.

https://twitter.com/i/web/status/1777468822569484624 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

الفيديو المنشور يحمل عبارة "اقتلوا الجميع" ويظهر خلفية للملاعب المستهدفة مع شخص ملثم يحمل مسدس. هذا التهديد يأتي في وقت تشهد فيه إسبانيا مستوى تأهب أمني مرتفع، ما يعكس الجدية في التعامل مع مثل هذه التحذيرات.

السلطات الأوروبية عززت إجراءات الأمن حول الملاعب والأحداث الرياضية، خاصة بعد التهديدات السابقة التي استهدفت مباراة في الدوري الألماني. الإجراءات الأمنية المشددة واليقظة العالية تسود في جميع أنحاء القارة لضمان سلامة المشجعين واللاعبين على حد سواء.