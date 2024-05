لأول مرة .. ملاكمة سعودية تفوز بالضربة القاضية وتحقق إنجازاً تاريخياً

استطاعت الملاكمة السعودية هتان السيف التي تبلغ من العمر 22 عاماً، من التغلب بالضربة القاضية على نظيرتها المصرية ندى فهيم، لتحقق إنجازاً تاريخياً بكونها أول سعودية تنتصر في نزال دوري المقاتلين المحترفين "PFL".

وتمكنت السيف من التغلب على منافستها المصرية بالضربة القاضية في نزال لم يستغرق أكثر من دقيقة، وتحقق أول انتصار للمرأة السعودية بدوري المقاتلين المحترفين "PFL".

وقالت هتان: "بذلت قصارى جهدي للفوز، فنحن 3 لاعبين سعوديين، وجميعنا فزنا، لكن أنا المرأة الوحيدة بينهم، فاللاعبات السعوديات بذلن جهداً كبيراً لمسافة طويلة في سبيل النجاح، كما أن وزارة الرياضة دعمت اللاعبات من خلال الاتحادات"، حسب موقغ العربية.

https://twitter.com/i/web/status/1788983229849964605