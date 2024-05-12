لأول مرة .. ملاكمة سعودية تفوز بالضربة القاضية وتحقق إنجازاً تاريخياً

استطاعت الملاكمة السعودية هتان السيف التي تبلغ من العمر 22 عاماً، من التغلب بالضربة القاضية على نظيرتها المصرية ندى فهيم، لتحقق إنجازاً تاريخياً بكونها أول سعودية تنتصر في نزال دوري المقاتلين المحترفين "PFL".

وتمكنت السيف من التغلب على منافستها المصرية بالضربة القاضية في نزال لم يستغرق أكثر من دقيقة، وتحقق أول انتصار للمرأة السعودية بدوري المقاتلين المحترفين "PFL".

وقالت هتان: "بذلت قصارى جهدي للفوز، فنحن 3 لاعبين سعوديين، وجميعنا فزنا، لكن أنا المرأة الوحيدة بينهم، فاللاعبات السعوديات بذلن جهداً كبيراً لمسافة طويلة في سبيل النجاح، كما أن وزارة الرياضة دعمت اللاعبات من خلال الاتحادات"، حسب موقغ العربية.

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وأشارت إلى أن "البطولة كانت مميزة، ولم ألتفت إلى أي محاولة استفزاز؛ لكوني أعتمد على روحي الرياضية في التعامل مع اللاعبات، وقد وضعت كل خبرتي في الحلبة لتحقيق الفوز".

ولفتت إلى أنها ليست المرة الأولى التي تحقق فيها الفوز، مضيفةً أن "الملاكمة هي الطريقة المناسبة لي في التعبير عن ذاتي وتطلعاتي".

وتابعت: "أمضيت رحلة طويلة في التدريب، وهي مرحلة شاقة جداً لضرورة الالتزام بالتدريب مهما كانت التكلفة، وتحتاج للانضباط والالتزام، منها تمارين اللياقة والقوة البدنية والتكنيك وجميع أنواع التمارين".

وزادت: "أنا إنسانة متعطشة إلى النجاح، وما زلتُ أطمح إلى مزيد من التطور والنجاح، ولن أقف عند أي لقب، وأريد الوصول لعنان السماء".

وشهدت العاصمة السعودية الرياض، الجمعة، انطلاق دوري المقاتلين المحترفين "PFL" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على الصالات الرياضية الخضراء.

وتوجهت الأنظار نحو النزال النسائي الذي جمع بين السعودية هتان السيف والمصرية ندى فهيم، حيث كانت السيف أول سعودية تشارك في المسابقة بشكل عام.