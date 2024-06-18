يورو 2024: إصابة مبابي تعرض مشاركته في بطولة أمم أوروبا 2024 للخطر

شدد مسؤول إسرائيلي، وهو عضو في فريق التفاوض، على أن "إسرائيل ستواصل القيام بعملية عسكرية قوية وفعالة، والجيش يستعد لمواصلة العمليات حتى بعد انتهاء القتال في رفح، وستبقى إسرائيل في غزة".

تتعرض مشاركة نجم كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي في مباريات دور المجموعات القادمة ببطولة أمم أوروبا 2024 للشك، بعد تعرضه لإصابة في الأنف خلال مباراة فرنسا ضد النمسا. وتشير التقارير الطبية إلى كسر في الأنف، وفقًا للبيان الرسمي من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

أفاد الاتحاد بأن مبابي سيعود إلى المعسكر الأساسي للمنتخب، حيث سيتلقى العلاج للتعافي من الإصابة دون الحاجة إلى جراحة في الوقت الحالي. حدثت الإصابة في الجزء الثاني من المباراة التي أقيمت في دوسلدورف، وتم تشخيص حالته بدقة بواسطة الطاقم الطبي، بما في ذلك الدكتور فرانك لوغال. من المتوقع أن يرتدي مبابي قناعًا خاصًا لحماية الأنف أثناء مشاركته في المباريات المتبقية من البطولة.

على الرغم من عدم تمكنه من التسجيل في المباراة الأخيرة، يُعتبر مبابي من الأعمدة الرئيسية في منتخب فرنسا، حيث سجل حتى الآن 47 هدفًا في 79 مباراة دولية. يبلغ من العمر 29 عامًا، ويُعد من أبرز اللاعبين في الفريق.

فرنسا تستعد لمواجهة هولندا

المباراة القادمة للمنتخب الفرنسي ستكون ضد هولندا في الجولة القادمة، حيث يسعى المنتخب إلى استعادة زخم الفوز بعد النتيجة السلبية أمام النمسا. من المقرر أن تُقام المباراة في لايبزيج يوم 21 يونيو القادم.