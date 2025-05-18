بطولة العالم: لاعب تركي يرفض الصعود لمنصة التتويج بعد رفع العلم الإسرائيلي

وقعت السبت واقعة غير عادية في بطولة العالم للمصارعة التي أقيمت في وارسو ببولندا، والتي جلبت لإسرائيل العديد من الميداليات، وأيضا عددا من الحوادث غير العادية.

خلال المنافسة، رفض المصارع في المنتخب التركي يوسف أغا المشاركة في حفل توزيع الميداليات والصعود إلى منصة التتويج، احتجاجا على قيام المقاتل الإسرائيلي كوستا مينينكو بالتلويح بالعلم الإسرائيلي.

كما وقع حدث غير عادي آخر حيث نجح خلال اللاعب الإسرائيلي حاييم جوزلي ، وهو الأكبر سنا بالمنتخب الإسرائيلي بأداء متميز خلال اللعبة النهائية، وهزيمة منافسه، لكن المفارقة أن قبل فترة وجيزة من احتفالات التتويج، أعلن أن الطريقة التي أخضع بها منافسه غير قانونية، وسحب الفوز منه. وعلى صعيد متصل نجح المنتخب الإسرائيلي عموما بحصد عدد كبير من الميداليات وتمكن من الفوز بالبطولة بالمركز الأول في إجمالي الميداليات.