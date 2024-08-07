السعودية دنيا أبو طالب تنتقل لربع النهائي بعد الفوز على الإسرائيلية افيشاغ سيمبرغ ووينفريد يافي تمنح الذهبية للبحرين

وصلت اللاعبة السعودية دنيا أبو طالب الى دور ربع النهائي، بعد تغلبها على نظيرتها الإسرائيلية أفيشاغ سيبميرغ ضمن منافسات التايكوندو (وزن 49) في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، في حين منحت العداءه وينفرد بافي الذهبية الى دولة البحرين في سباق 3 آلاف متر موانع.

AP Photo/Andrew Medichini

ويشار الى أن أبو طالب خسرت في الجولة الأولى من المواجهة ، لكنها تغلبت عليها في الجولة الثانية وتحقق الفوز، رغم الإصابة التي عانت منها وستخوض مواجهة ربع النهائي اليوم.

في حين نزعت العداءة البحرينية وينفريد يافي أمس الثلاثاء، الميدالية الذهبية لسباق 3 آلاف متر موانع ضمن منافسات ألعاب القوى للسيدات بدورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”.

وحققت بطلة العالم يافي، رقما أولمبيا جديدا بعد أن أنهت السباق في زمن قدره 8 دقائق و52 ثانية و76 جزء من المائة، لتتفوق بفارق 6 ثوان على الرقم الأولمبي القديم الذي تحقق في دورة 2008.