السعودية دنيا أبو طالب تنتقل لربع النهائي بعد الفوز على الإسرائيلية افيشاغ سيمبرغ ووينفريد يافي تمنح الذهبية للبحرين

العداءة البحرينية وينفريد يافي إضافة الى فوزها بالذهبية حققت رقما قياسيا اولمبيا جديدا في المسابقة

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
 ■ 
السعودية دنيا علي أبو طالب تتنافس مع الإسرائيلية أبيشاج سيمبرج في مباراة التايكوندو وزن 49 كجم للسيدات خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024
السعودية دنيا علي أبو طالب تتنافس مع الإسرائيلية أبيشاج سيمبرج في مباراة التايكوندو وزن 49 كجم للسيدات خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024AP Photo/Andrew Medichini

وصلت اللاعبة السعودية دنيا أبو طالب الى دور ربع النهائي، بعد تغلبها على نظيرتها الإسرائيلية أفيشاغ سيبميرغ ضمن منافسات التايكوندو (وزن 49) في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، في حين منحت العداءه وينفرد بافي الذهبية الى دولة البحرين في سباق 3 آلاف متر موانع.

AP Photo/Andrew Medichini
السعودية دنيا علي أبو طالب تتنافس مع الإسرائيلية أبيشاج سيمبرج في مباراة التايكوندو وزن 49 كجم للسيدات خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024AP Photo/Andrew Medichini

ويشار الى أن أبو طالب خسرت في الجولة الأولى من المواجهة ، لكنها تغلبت عليها في الجولة الثانية وتحقق الفوز، رغم الإصابة التي عانت منها وستخوض مواجهة ربع النهائي اليوم.

في حين نزعت العداءة البحرينية وينفريد يافي أمس الثلاثاء، الميدالية الذهبية لسباق 3 آلاف متر موانع ضمن منافسات ألعاب القوى للسيدات بدورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”.

وحققت بطلة العالم يافي، رقما أولمبيا جديدا بعد أن أنهت السباق في زمن قدره 8 دقائق و52 ثانية و76 جزء من المائة، لتتفوق بفارق 6 ثوان على الرقم الأولمبي القديم الذي تحقق في دورة 2008.

AP Photo/Ashley Landis
تحتفل البحرينية وينفريد يافي بفوزها بالميدالية الذهبية في نهائي سباق 3000 متر موانع للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، الثلاثاء 6 أغسطس 2024AP Photo/Ashley Landis
تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات