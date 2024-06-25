مفاوضات ساخنة .. السد القطري يسعى لضم حسام عوار من روما

قدم نادي السد القطري عرضًا لضم لاعب خط الوسط الجزائري حسام عوار، نجم نادي روما الإيطالي، وذلك بعد تألقه اللافت مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم 2026.

وبرز عوار في المباراة التي جمعت المنتخب الجزائري بنظيره الأوغندي، حيث سجل هدفًا حاسمًا قاد به "الخضر" للفوز بعد أن كانوا متأخرين في النتيجة.

ويُعاني عوار من ظروف صعبة في روما، مما دفعه للبحث عن وجهة جديدة، ويبدو أن السد يرى فيه فرصة قوية لتعزيز صفوفه بلاعب مميز.

ولكن، يواجه السد منافسة قوية من أندية سعودية أخرى تسعى أيضًا للظفر بخدمات عوار.

وكشف صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية، اليوم الثلاثاء، أن عرضاً من نادي السد القطري تُقدر قيمته بحوالى عشرة ملايين يورو، وصل إلى إدارة نادي روما خلال الأيام القليلة الماضية.