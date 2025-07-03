بعد أربعة أيام من زواجه : العالم يفجع بمصرع مهاجم ليفربول دييغو جوتا بحادث طرق مأساوي
احترقت سيارة لاعب كرة القدم وشقيقه بعد خروجه عن الطريق، مما أدى إلى وفاته. • وقعت الحادثة بالقرب من ضاحية على الحدود الإسبانية البرتغالية. •
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مأساة في عالم كرة القدم: قُتل مهاجم ليفربول والبرتغال ديوغو جوتا اليوم (الخميس) في حادث سيارة في إسبانيا.
اشتعلت النيران في سيارة جوتا وشقيقه أندريه بعد انحرافها عن الطريق، مما أدى إلى وفاته. وقع الحادث بالقرب من ضاحية على الحدود الإسبانية البرتغالية.
https://x.com/i/web/status/1940682092356292849
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جوتا، الذي كان عمره 28 عامًا وقت وفاته، نشأ في باسوس، ثم انتقل إلى أتلتيكو مدريد، ومنها إلى بورتو وولفرهامبتون وليفربول، حيث يلعب منذ عام 2020. احتفل مؤخرًا بفوزه بالدوري الإنجليزي الممتاز مع "الريدز"، ومنذ انضمامه للفريق، فاز معه أيضًا بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدوري. قبل أربعة أيام فقط، تزوج من عشيقته.
https://x.com/i/web/status/1940682454974775388
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