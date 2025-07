بعد أربعة أيام من زواجه : العالم يفجع بمصرع مهاجم ليفربول دييغو جوتا بحادث طرق مأساوي

مأساة في عالم كرة القدم: قُتل مهاجم ليفربول والبرتغال ديوغو جوتا اليوم (الخميس) في حادث سيارة في إسبانيا.

اشتعلت النيران في سيارة جوتا وشقيقه أندريه بعد انحرافها عن الطريق، مما أدى إلى وفاته. وقع الحادث بالقرب من ضاحية على الحدود الإسبانية البرتغالية.

