تحذير للإسرائيليين من الوصول الى مباراة المنتخب في فرنسا

أصدر مجلس الأمن القومي، مساء اليوم (الاثنين)، بيانا غير عادي دعا فيه الجمهور إلى "الامتناع بأغلبية ساحقة" عن حضور الأحداث الرياضية والثقافية التي يشارك فيها إسرائيليون في الخارج خلال الأسبوع المقبل، مع التركيز على مباراة المنتخب الإسرائيلي في باريس يوم الخميس – إضافة الى الحرص على عدم إظهار الرموز الإسرائيلية واليهودية في الأماكن العامة.

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وصدر تحذير مجلس الأمن القومي وفقا للبيان بعد "اكتشاف دعوات مختلفة في الأيام الأخيرة بين المنظمات المؤيدة للفلسطينيين لاستهداف الإسرائيليين واليهود، تحت غطاء المظاهرات واستغلال مراكز التجمع، وخاصة الأحداث الرياضية والثقافية، من أجل ارتكاب المزيد من أعمال الشغب" على حد تعبير البيان.

وذكر مجلس الأمن القومي أنه تم في الأيام الأخيرة رصدت استعدادات ملموسة لإستهداف الإسرائيليين في عدد من المدن الأوروبية، بما في ذلك بروكسل في بلجيكا، والمدن الكبرى في بريطانيا العظمى، وأمستردام في هولندا، وباريس، عاصمة فرنسا. في غضون ذلك، وعلى خلفية التهديدات المختلفة، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه سيحضر إلى المباراة التي سيشارك فيها المنتخب الإسرائيلي في بلاده.