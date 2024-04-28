"أزمة القمصان": "نهضة بركان" المغربي يتأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية بعد انسحاب "اتحاد العاصمة" الجزائري

قرر فريق اتحاد العاصمة الجزائري رسميا الانسحاب من المواجهة أمام نهضة بركان، في المباراة التي كان من المقرر أن تجمع بين الفريقين مساء اليوم الأحد ضمن إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بسبب أزمة القمصان. وبعد انسحاب الفريق الجزائري ، يتأهل الفريق المغربي مباشرة الى المباراة النهائية للبطولة ليخوض المباراة أمام فريق الزمالك المصري.

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واختار فريق إتحاد العاصمة، وفقا لشبكة قنوات بي ان سبورت القطرية، عدم خوض مباراة الإياب وتكرار نفس سيناريو الذهاب، وذلك احتجاجا على قميص فريق نهضة بركان الذي يحمل خريطة المملكة المغربية .

وكان فريق نهضة بركان قد خرج فائزا بمباراة الذهاب (3-0)، رغم عدم خوض المواجهة، بسبب حجز السلطات الجزائرية على قميص الفريق المتضمن لخريطة المملكة المغربية.

وأصدرت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف” قرارا يقضي باعتبار نهضة بركان فائزا بنتيجة (3-0) في مواجهة الذهاب.

ووصل الفريق الجزائري اليوم الى مطار مدينة وجدة المغربية، وحظي باستقبال حار في المطار، ومن هناك توجه الى مدينة بركان الذي تستضيف المباراة على ملعبها.

وذكرت مصادر إعلامية أنه خلال الاجتماع التقني اليوم بين الناديين الذي يسبق المباراة، أصر مسؤولو النادي المغربي على خوض المباراة بنفس القمصان التي تحمل الخريطة، وهو الأمر الذي ترفضه إدارة النادي الجزائري بصورة قاطعة.

وخلال الاجتماع عرض الفريق المغربي القميص، وهذا دفع الفريق الجزائري الى الاعتراض على القمصان، وكان من المتوقع أن يسجل اتحاد العاصمة حضوره في الملعب بالتوقيت المحدد، لكنه لن يلعب المباراة ان دخل الفريق المغربي بذات القمصان وهو ما حصل بالفعل.