"أزمة القمصان": "نهضة بركان" المغربي يتأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية بعد انسحاب "اتحاد العاصمة" الجزائري

قرر فريق اتحاد العاصمة الجزائري رسميا الانسحاب من المواجهة أمام نهضة بركان، في المباراة التي كان من المقرر أن تجمع بين الفريقين مساء اليوم الأحد ضمن إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بسبب أزمة القمصان. وبعد انسحاب الفريق الجزائري ، يتأهل الفريق المغربي مباشرة الى المباراة النهائية للبطولة ليخوض المباراة أمام فريق الزمالك المصري.

https://twitter.com/i/web/status/1784667703782846637