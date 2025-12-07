إيران تعتقل منظّمي ماراثون كيش بعد ظهور نساء دون حجاب في السباق

أعلن المدّعي العام في جزيرة كيش الإيرانية توقيف اثنين من منظّمي ماراثون الجزيرة، على خلفية "مخالفات قانونية ودينية" بعد انتشار مقاطع فيديو تُظهر نساء يشاركن في السباق دون ارتداء الحجاب الإلزامي.

ووفقاً للمدّعي العام، فإن أحد الموقوفين هو مسؤول في "منظمة منطقة كيش الحرة"، بينما الآخر ينتمي إلى الشركة الخاصة التي تولّت تنظيم السباق. وقد وُجهت إليهما تهم رسمية، وأُفرج عنهما بكفالة بعد تحقيقات أولية، مع فرض قيود قضائية إضافية تمنع الموظف الحكومي من تولّي مناصب عامة، وتمنع المنظّم الخاص من إدارة أو الإشراف على أي فعاليات رياضية.

وأقيم النسخة السادسة من ماراثون كيش صباح الجمعة بمشاركة نحو 5,000 عدّاء في الجزيرة السياحية الواقعة على الخليج العربي، رغم اعتراض اتحاد ألعاب القوى الإيراني الذي حذّر مسبقاً من عدم مراعاة “المتطلبات القانونية والدينية”.

وقالت النيابة العامة في بيان سابق نقلته وكالة "تسنيم" المقرّبة من الحرس الثوري إن "طريقة تنظيم الحدث ألحقت ضرراً بالآداب العامة"، مؤكدة أن السلطات كانت قد أنذرت المنظمين مسبقاً بضرورة الالتزام بـ"القوانين والأعراف الدينية والاجتماعية" في البلاد، لكن تلك التحذيرات لم تُنفَّذ.