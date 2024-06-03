بعد الإعلان الرسمي عن انتقال مبابي لريال مدريد، هذا هو الراتب الذي سيتلقاه

أعلن نادي ريال مدريد رسميا اليوم انضمام النجم الفرنسي كيليان مبابي الى صفوفه، وإنه تعاقد مع مبابي لخمس مواسم حتى عام 2029، وجاء الإعلان بعد يومين من فوز النادي بلقب دوري أبطال أوروبا بنسخته الـ15.

وذكر النادي الملكي أن التعاقد جاء بموجب صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع نادي باريس سان جيرمان، وسينضم مبابي رسميا الى النادي في الأول من تموز/يوليو المقبل وذلك بعد يوم واحد من نهاية عقده مع فريقه السابق سان جيرمان.

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هذا وعلق النجم على انضمامه للنادي الملكي بعد إعلان الأخير عن انضمام مبابي الى صفوفه، حيث نشر اللاعب على حسابه في منصة إكس (تويتر سابقا)، لقطات مصورة يظهر بها مرتديا قميص نادي "الميرغني" في طفولته وقال :"حلم تحقق، أنا سعيد جدا وفخور بأن أكون جزءا من نادي أحلامي، ريال مدريد، من المستحيل شرح مدى السعادة والحماس الذي أشعر به الآن". وتابع مخاطبا للجماهير :"لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم أيها المدريديستا، وأشكركم على دعمكم الرائع".

وحقق منشور مبابي 10.5 مليون إعجاب في ساعتين، في حين أن الرقم القياسي يعود إلى ليو ميسي بـ 75.3 مليون إعجاب

ومن الملفت بهذا الانتقال أن الراتب الذي سيتلقاه مبابي من ريال مدريد سيكون أقل من راتبه في سان جيرمان، حيث كان يتلقى 50 مليون يورو كراتب أساسي، إلا أنه في ريال مدريد سيحصل على 35 مليون يورو "فقط"، في حين سيحصل على مكافأة بقيمة 40 مليون يورو عند التوقيع إصافة الى عقود إعلانات ومكفآت حول الإنجازات ومن خلال ذلك يمكن أن يربح أكثر من ما كان يتلقاه في النادي الباريسي.

ويستعد مبابي حاليا لبطولة كأس الأمم الأوروبية وسينضم لريال مدريد رسميا وسيتم تقديمه للجماهير عقب البطولة الصيفية التي تقام في ألمانيا.