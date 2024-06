بعد الإعلان الرسمي عن انتقال مبابي لريال مدريد، هذا هو الراتب الذي سيتلقاه

أعلن نادي ريال مدريد رسميا اليوم انضمام النجم الفرنسي كيليان مبابي الى صفوفه، وإنه تعاقد مع مبابي لخمس مواسم حتى عام 2029، وجاء الإعلان بعد يومين من فوز النادي بلقب دوري أبطال أوروبا بنسخته الـ15.

وذكر النادي الملكي أن التعاقد جاء بموجب صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع نادي باريس سان جيرمان، وسينضم مبابي رسميا الى النادي في الأول من تموز/يوليو المقبل وذلك بعد يوم واحد من نهاية عقده مع فريقه السابق سان جيرمان.

https://twitter.com/i/web/status/1797686480246313330