شهدت مصر واقعة مثيرة للجدل بطلها حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، بعدما انهار وفقد الوعي إثر مشاجرة نشبت بين زوجته الحالية وطليقته.

وبحسب تقارير إعلامية مصرية، بدأ الخلاف بمشادة كلامية بين المرأتين قبل أن يتطور سريعًا إلى اشتباك جسدي، ما دفع الحاضرين إلى التدخل للفصل بينهما، قبل استدعاء الشرطة بعد فشل محاولات تهدئة الموقف.

ووفق إحدى الروايات، وصل خمسة من أفراد عائلة الزوجة الأولى إلى المكان، وخلال الاشتباك تعرض حسام حسن لحالة إغماء وسقط أرضًا، قبل نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية.

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في المقابل، قدمت محامية زوجة حسام حسن الحالية رواية مختلفة، مؤكدة أن موكلتها هي التي تعرضت للاعتداء خلال المشاجرة.

واستمرت الروايات المتضاربة حتى بعد انتهاء الحادث، إذ أعلنت الزوجة الأولى لحسام حسن نيتها اتخاذ إجراءات قانونية، متهمة الطرف الآخر بمحاولة الاعتداء عليها وعلى أبنائها، بينما لم تصدر السلطات المصرية حتى الآن رواية رسمية كاملة بشأن ملابسات الواقعة.

ورغم الجدل المحيط بحياته الشخصية، يواصل حسام حسن مهامه مديرًا فنيًا للمنتخب المصري. وكانت الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنت في 8 يوليو/تموز تمديد عقده عقب مشاركة المنتخب في كأس العالم 2026.

وخلال البطولة، لفت حسام حسن الأنظار أيضًا بعدما ظهر وهو يرفع العلم الفلسطيني عقب تأهل المنتخب المصري إلى دور الـ16، قبل أن يهدي الإنجاز إلى الشعبين المصري والفلسطيني.