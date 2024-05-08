لتجنب الاستبعاد من دوري أبطال أفريقيا .. نادي الرجاء المغربي ملزم بتسديد مبلغ ضخم

أصبح نادي الرجاء الرياضي المغربي ملزماً بتسوية وضعيته المالية عبر تسديد ديون النزاعات التي صدرت بشأنها أحكام نهائية، سواء من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أو محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، حتى يُسمح له بالمشاركة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، الموسم المقبل، إلى جانب نادي الجيش الملكي.

ويتعيّن على نادي الرجاء الرياضي الاستجابة لشروط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، حتى يتجنّب الاستبعاد النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويتعلّق الأمر بالسلامة المالية والإدارية والقانونية، إضافة إلى امتلاك ملعب لاستضافة المباريات.

وأفاد مصدر مسؤول في إدارة نادي الرجاء الرياضي، وفضّل عدم ذكر اسمه، بأنّ إدارة النادي تسعى جاهدةً لإقناع عدد من لاعبيه السابقين بسحب شكواهم مقابل تسلّم مستحقاتهم المالية عبر ثلاث دفعات، بعدما حصلوا على أحكام نهائية بشأنها، حسب موقع العربي الجديد.

وأضاف المصدر أن هناك مفاوضات جارية حالياً مع عدد من اللاعبين السابقين من أجل التوقيع على الاتفاق، حتى يتمكن نادي الرجاء الرياضي من رفع عقوبة المنع من التعاقدات خلال مرحلة الانتقالات الصيفية وخوض مسابقة دوري أبطال أفريقيا وفقاً لشروط "كاف"، لا سيما أن قيمة ديونه المتراكمة تفوق حالياً 1.2 مليون دولار.