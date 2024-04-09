بريطانيا تدعم مشاركة روسيا في الألعاب الأولمبية 2024 بشروط

بريطانيا أعلنت رسمياً دعمها لمشاركة الرياضيين الروس في الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، وذلك وفقًا لتقارير صحيفة "التايمز". وزير الرياضة البريطاني ستيوارت أندرو أرسل رسالة إلى توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، يؤيد فيها السماح لروسيا بالمشاركة تحت شروط محددة، بطريقة تضمن الحياد الكامل للرياضيين.

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هذا القرار جاء بعد التصريحات السابقة من عمدة باريس، آن هيدالغو، التي أشارت إلى عدم الترحيب بالرياضيين الروس والبيلاروس في الألعاب الصيفية، مما أثار انتقادات من رئيس اللجنة الأولمبية الروسية، ستانيسلاف بوزدنياكوف.

اللجنة الأولمبية الدولية، في ديسمبر 2023، وافقت على مشاركة الرياضيين من روسيا وبيلاروس كأفراد محايدين في الألعاب، لكنها استثنت الرياضيين الداعمين للعملية العسكرية في أوكرانيا أو الذين يرتبطون بالقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية في البلدين. كما تقرر استبعاد الرياضات الجماعية من هذه المشاركة.

هذه الخطوات تمثل جزءًا من الجهود الدولية للحفاظ على روح الألعاب الأولمبية وتعزيز السلام والتفاهم بين الشعوب، فيما تستمر النقاشات حول كيفية التعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية على الصعيد الرياضي.