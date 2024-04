بريطانيا تدعم مشاركة روسيا في الألعاب الأولمبية 2024 بشروط

بريطانيا أعلنت رسمياً دعمها لمشاركة الرياضيين الروس في الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، وذلك وفقًا لتقارير صحيفة "التايمز". وزير الرياضة البريطاني ستيوارت أندرو أرسل رسالة إلى توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، يؤيد فيها السماح لروسيا بالمشاركة تحت شروط محددة، بطريقة تضمن الحياد الكامل للرياضيين.

https://twitter.com/i/web/status/1777384710261317846